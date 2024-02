Maltempo e pioggia sono dietro l' angolo | la data fissata da Giuliacci

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) I prossimi giorni vedranno un'Italia caratterizzata da un meteo stabile e asciutto. Ma il meteorologo Marioguarda avanti e lancia la previsione su quando tornerà la: “Nei prossimi giorni ci sarà qualche nuvola in più, specie al Nord, ma sempre senza piogge. Qualche fastidio casomai arriverà dalle nebbie, che nelle ore notturne si formeranno anche fitte sulle pianure del Nord e lungo le coste dell'Alto Adriatico. Protagonista sarà quindi il caldo anomalo. Una situazione che rimarrà pressoché immutata fino a domenica 18 febbraio, nonostante nel weekend sia previsto un parziale indebolimento dell'area anticiclonica che occupa l'Italia, poi per la prossima settimana è atteso un peggioramento del tempo e il ritorno della”. Sul sito meteo.it si legge anche che “da lunedì 19 ...

Importanti accumuli di pioggia e neve come non accadeva da molto tempo: ecco i numeri previsti per l'Italia tra oggi e la prossima settimana e dove ... (ilgiornale)

Firenze, 09 febbraio 2024 – Le previsioni meteo lo avevano annunciato. arriva no Maltempo e pioggia in Toscana . La Sala operativa della protezione ... (lanazione)

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani, sabato 10 febbraio, Allerta arancione per rischio idrogeologico su parte della ... (feedpress.me)

Firenze, 10 febbraio 2024 – Continua a piovere in Toscana . E le persistenti precipitazioni stanno facendo crescere il livello dei fiumi in alcune ... (lanazione)

Maltempo devastante in Oman: tre vittime per le alluvioni lampo Impatto devastante delle piogge in Oman Negli ultimi giorni, l’Oman è stato colpito da intense precipitazioni che hanno causato gravi disagi e alluvioni diffuse, portando alla morte di almeno 3 person ...

Eventi meteo estremi in Tanzania: ci sono vittime e il maltempo continua Impatti del maltempo in Tanzania La Tanzania, situata nell’Africa sud-orientale, sta affrontando una serie di eventi meteorologici estremi che hanno avuto conseguenze devastanti per la popolazione. In ...

Meteo: quando torna la pioggia La previsione di Giuliacci Una situazione che rimarrà pressoché immutata fino a domenica 18 febbraio, nonostante nel weekend sia previsto un parziale indebolimento dell'area anticiclonica che occupa l'Italia, poi per la ...