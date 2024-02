(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Laper l'Ada-Scid, una rara immunodeficienza nota anche come malattia di 'bambini in bolla' (per la necessità di garantire ai piccoli un ambiente di vita sterile e isolato, così da proteggerli dall'attacco di patogeni che potrebbero risultare fatali), si conferma. Lo dimostra uno studio pubblicato su 'Nature

Malattie rare, terapia genica 'bimbi in bolla' efficace e sicura a lungo termine La terapia genica per l'Ada-Scid, una rara immunodeficienza nota anche come malattia di 'bambini in bolla' (per la necessità di garantire ai piccoli un ambiente di vita sterile e isolato, così da prot ...

Malattie rare, se i pazienti dicono basta 'Basta essere pazienti – Persone rare, diritti universali': la campagna di Omar per la Giornata mondiale malattie rare 2024.

Beta-talassemia e anemia falciforme: in Europa via libera alla prima terapia genica Questa malattia richiede frequenti trasfusioni di sangue e terapia ferrochelante per tutta la vita della persona. La mancanza di globuli rossi, nota come anemia, è la manifestazione principale della ...