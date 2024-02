Malattie rare | al via progetto ‘Fabry’s Kitchen’ su ruolo nutrizione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma- Sensibilizzare le istituzioni, i clinici specialisti e l’opinione pubblica sulla Malattia di Fabry e sulle difficoltà che i pazienti affetti da questa patologia rara affrontano nel loro quotidiano, sottolineando l’importanteche l’alimentazione può rivestire nel ridurre i sintomi della malattia. È l’obiettivo del, promosso dal Centro di coordinamento regionaledella Regione Campania e realizzato con il contributo non condizionante di Chiesi GlobalDiseases e in collaborazione con AIAF APS (Associazione Italiana Anderson-Fabry). L’iniziativa è stata presentata oggi a Roma nel corso di una conferenza stampa. “Si parla troppo poco delle. Per questo- ha spiegato il ...

