Mahmood vi aspetta a Milano | come incontrarlo dopo la partecipazione a Sanremo

Mahmood: sold out in 24 ore il live al Forum di Milano È sold out in 24 ore il live al Forum di Milano (21 ottobre) di Mahmood. Il cantautore raddoppia e aggiunge nuove date ...

Ecco quale sarebbe la prima apparizione pubblica di Mahmood dopo il successo al Festival di Sanremo 2024 Mahmood sarebbe pronto alla sua prima apparizione pubblica dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo con il suo brano “Tuta Gold“. La prima apparizione di Mahmood dopo Sanremo Mahmood ha partec ...

Mahmood annuncia il sold out a Milano e aggiunge nuovi concerti a Roma e Napoli Mahmood ha annunciato il sold out del primo concerto di Milano, quindi ne ha aggiutno un altro e ha aggiunto live a Roma e Napoli ...