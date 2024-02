Madame Web | recensione | che disastro la supereroina di Dakota Johnson

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La nostradiWeb, nuovo cinecomic di casa Sony connei panni della nuovaCassandra Webb: non c’è praticamente nulla da salvare in questo pasticciaccio fatto di caos, estetica terribile e idee sconclusionate Evidentemente alla Sony Morbius proprio non è bastato. Forse non pensavano di poter fare peggio, o forse speravano che una versione al femminile di Spiderman potesse bastare già da sola per fugare eventuali legittimi dubbi sul risultato finale; beh, se avessero avuto i poteri di Cassandra Webb magari ci avrebbero pensato due volte prima di far uscire in sala questoWeb, uno dei cinecomic peggiori rilasciati da decenni a questa parte. E non si sta esagerando. Dalla confezione patinata e tremendamente raffazzonata alla recitazione ...

Madame Web, di S. J. Carlson Madame Web ha appena i requisiti minimi per resistere due ore. Ma malgrado Dakota Johnson, è una grande delusione.

The Last of Us 2, Isabella Merced parla di Abby: "Kaitlyn Dever è fantastica" Isabela Merced ha elogiato la collega Kaitlyn Dever. Le due attrici interpreteranno rispettivamente Dina e Abbie in The last of us: Parte due.

Madame Web ha una o più scene post-credits Madame Web ha una o più scene post-credit Il produttore del film Lorenzo di Bonaventura ha aggiunto una spiegazione alla risposta presente nell'articolo.