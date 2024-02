Madame Web | la recensione | un cinecomic orgogliosamente vecchio stile

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) LadiWeb, il nuovoSony ambientato nell'universo di Spider-Man, con Dakota Johnson e Sydney Sweeney per la regia di S. J. Clarkson. In sala dal 14 febbraio. Cosa ci aspettiamo oggi da un? Con questa domanda in mente ci siamo avvicinati alla visione e poi alladiWeb, il nuovo film Sony appartenente all'universo di Spider-Man, con protagonista Dakota Johnson nei panni dell'eroina del titolo creata da da Dennis O'Neil e John Romita Jr. di cui ci viene raccontata la Origin Story. Ci siamo chiesti che aspettative avere in un momento storico di difficoltà del genere, tra la serializzazione di casa Marvel che arranca, la DC in ripartenza e alcune incarnazioni più mature alla Joker o The Batman che ci hanno mostrato come un'altra …