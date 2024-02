Madame Web | la recensione | qualcuno salvi Dakota Johnson!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il film:Web, 2024. Regia: S.J. Clarkson. Cast:Johnson, Sydney Sweeney, Tahar Rahim, Isabela Merced, Emma Roberts. Genere: Fantasy, Fantascienza. Durata: 114 minuti. Dove l’abbiamo visto: Al cinema, in anteprima stampa. Trama: Dopo aver acquisito poteri di chiaroveggenza in seguito ad un incidente quasi mortale, Cassandra Webb è costretta a confrontarsi con il suo passato mentre cerca di sopravvivere ad un uomo misterioso insieme a tre giovani donne dalle potenti capacità. Imaginate di far parte del Marvel Cinematic Universe, ma di quello sbagliato. Se ne sono accorti (tardi) Tom Hardy con gli sgangherati, seppur molto divertenti, Venom e Jared Leto con il fallimentare Morbius. Ora, a completare un tassello narrativo appartenente allo Spider.Man Universe battente bandiera Sony Pictures Entertainment arriva...