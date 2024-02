Madame Web | la battuta più odiata del trailer è presente nel film?

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il dialogo che ha fatto infuriare i fan è stato mantenuto nel montaggio finale del cinecomic? Le polemiche suWeb non sono una notizia recente, ma tutto è partito con il primodella pellicola lo scorso novembre, che conteneva un dialogo a dir poco imbarazzante. Ora che ilè nelle sale, laè stata mantenuta nel montaggio? All'epoca, i social media si sono fissati su un momento imbarazzante del, quando Dakota Johnson ha pronunciato la"Era in Amazzonia a fare ricerche sui ragni con mia madre prima che morisse". La sciocchezza intrinseca della frase di presentazione, unita al modo disinteressato in cui la Johnson l'ha pronunciata, l'ha resa un meme …

