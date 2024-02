Madame Web ha una scena post credits?

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)Web è uno dei pochissimi cinecomic a non avere una: al suoo, vediamo scorrere durante i titoli di coda una serie di immagini che riflettono le identità segrete di Cassandra Webb (Dakota Johnson) e del suo trio di Spider-women: Julia Carpenter (Sydney Sweeney), Anya Corazon (Isabela Merced) e Mattie Franklin (Celeste O’Connor). C’è una traccia sonora pop rock soft dell’era 2003 ad accompagnare il tutto, dato che il film è ambientato proprio nel 2003 e sembra uscire direttamente da quegli anni. Il cast al femminile del film in una(foto: Sony Pictures Entertainment)Web finisce con Cassandra che, dopo essere stata accecata durante la battaglia finale contro Ezekiel Sims (Tahar Rahim), si sta prendendo cura di Julia, Anya e ...

In abito rosso con scollatura ombelicale, Dakota Johnson incanta il red carpet di Madame Web a Città del Messico . Con i Capelli lunghissimi e la ... (iodonna)

Madame Web arrivava forte (per così dire) di perplessità e di timori a dir poco enormi per quello che riguardava il risultato finale, visto lo ... (today)

Madame Web, a dispetto del nome, non è un film che “intrappola” come una ragnatela. Il cinecomic di S. J. Clarkson, nonché quarta pellicola della ... (optimagazine)

Nel frattempo, in un altro universo... Gli eroi Marvel continuano a essere protagonisti del grande schermo . Prodotto da Sony, Madame Web - nei ... (panorama)

Madame Web arriva al cinema: cosa sapere sul film Marvel con Dakota Johnson e Sydney Sweeney Dakota Johnson è Madame Web nel nuovo capitolo dello Spider-Verse di Sony Pictures. Trama, cast e le prime, pessime, recensioni del cinecomic. È arrivato nei cinema il nuovo film Sony Pictures Madame ...

Debutta al cinema il nuovo film Madame Web Da oggi al cinema il nuovo film Sony Pictures Madame Web, basato su un personaggio del mondo dei fumetti Marvel creato da Dennis O'Neil e John Romita Jr. Diretto da S. J. Clarkson (Orange Is the New ...

La nuova eroina del grande schermo è Madame Web Nelle sale dal 14 febbraio, il film esplora uno dei personaggi femminile dell'universo di Spiderman. E a lei viene dedicata una collezione make up con Rimmel London.