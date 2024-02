Madame Web | Dakota Johnson eroina al femminile che sostiene le donne

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Dopo l’esordio in The Social Network e l’enorme successo nei panni di Anastasia Steeele in Cinquanta sfumature di grigio,interpreta la protagonista diWeb, film della saga Marvel dedicato a un’del filone di Spiderman. Un personaggio per lei inaspettato, che le da modo ancora una volta, di stare accanto alleè la protagonista di “Web” “Non avevo mai pensato che sarei diventata un supereroe. Mi ha convinta l’idea cheWeb sia una donna e che il suo superpotere sia la mente.” Un personaggio molto particolare quello di Cassandra Webb, che lavora come paramedica a New York dopo aver vissuto un’infanzia passata tra orfanotrofio e famiglie affidatarie insieme ai diari della ...