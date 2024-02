Macron a Netanyahu | intollerabile bilancio morti | fermati

02 dic 15:22 Macron : per eliminare Hamas Israele rischia 10 anni di guerra L'obiettivo della 'distruzione totale di Hamas ' deve essere 'chiarito' da ... (247.libero)

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Libano: «Quattro morti dopo gli attacchi di Israele». Ben Gvir: «Questa è guerra» • È il 129° giorno di guerra: oltre 28 mila 500 le persone uccise a Gaza. In Israele, 1.200 morti nell’attacco del 7 ottobre. • Rispunta Yahya Sinwar, in un video e «in fuga sottoterra» • «Tregua di 6 ...