Macerata | il manager Cappuccitti matricola di Unimc a 52 anni | «La laurea in economia non basta | serve pure filosofia»

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)- Unaine commercio all?Università dell?Aquila, un master in human resources all?Imd business school di Losanna. Poi la consapevolezza che per...

Il manager internazionale Cappuccitti sceglie Filosofia a Macerata Dopo la laurea in Economia e commercio e l’International Institute for Management Development, Cappuccitti ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità in aree trasversali di diverse multinazion ...

Area Manager Europa - Settore macchine e utensili La risorsa lavorerà in collaborazione con il Regional Manager Europa e sarà supportato costantemente dal back office commerciale. Avrà inoltre il compito di curare le relazioni con clienti e agenti ...

Meravigliosa Mirandolina. Donna manager ante-litteram tra arguzie e risate garantite Sarà la goldoniana Mirandolina la protagonista del prossimo spettacolo in cartellone al Teatro “Battelli“ di Macerata Feltria, che martedì 13 alle ore 21 porta in scena La Locandiera, con la compagnia ...