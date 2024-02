(Di mercoledì 14 febbraio 2024)- Unaine commercio all?Università dell?Aquila, un master in human resources all?Imd business school di Losanna. Poi la consapevolezza che per...

Manager di multinazionali: "Ho scelto Unimc per coronare il sogno della laurea in Filosofia" Emiliano Cappuccitti, 51 anni: "Un mio amico mi ha consigliato di iscrivermi a Macerata". Tiene corsi di management, ha lavorato per Fiat, Coca Cola, Vodafone e Birra Peroni.

Macerata, il manager Cappuccitti matricola di Unimc a 52 anni: «La laurea in economia non basta, serve pure filosofia» MACERATA - Una laurea in Economia e commercio all’Università dell’Aquila, un master in human resources all’Imd business school di Losanna. Poi la consapevolezza che ...