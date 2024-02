M4 | corse del metrò prolungate e via ai test per l’apertura di tutta la linea blu

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Milano, 14 febbraio 2024 – A partire da lunedì 19 febbraio lablu della metropolitana che collega il centro di Milano con l'aeroporto cittadino di Linate e viceversa prolunga l'orario di apertura fino a mezzanotte e mezza, alndosi così agli orari di esercizio delle altre linee di metro. Orari che finora la M4 ha osservato solo nel weekend, mentre da lunedì a giovedì chiude alle 21. La novità è stata annunciata durante un punto stampa nella provvisoria sala operativa di Linate. E non è l’unica. Giorni di chiusura Ultima fase Numeri Giorni di chiusura Sono stati anticipati anche alcuni intervalli di chiusura di M4 tra marzo e luglio per consentire le attività necessarie a fare correre 47 treni su tutte le 21 stazioni dellablu da Linate a San Cristoforo e che dovrà essere temporaneamente chiusa per ...