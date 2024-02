Lupa ferita da un cavo metallico sulla via Bolognese | salvata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Firenze, 14 febbraio 2024 - Storia a lieto fine per unacchiotta, che era rimasta impigliata ad un cavetto. Dopo esser stata curata dalle ferite, oggi è stata rimessa in libertà. Tutto merito dei carabinieri forestali di Ceppeto (Firenze), che in seguito alla segnalazione di un cittadino hanno salvato unadi 3 anni, che era rimastanon lontano da via. L’animale era immobilizzata a terra, con la zampa posteriore sinistranel tentativo di liberarsi dal cavettonel quale era rimasta intrappolata. La, nonostante tutto, era vigile e reattiva. È stato dunque subito allertato il servizio veterinario dell’Usl Toscana centro, intervenuto velocemente per le prime cure all’animale, poi trasportato ...