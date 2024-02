L’Università Popolare in campo | Miglioriamo con idee condivise

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Attiva a Pistoia dal 2019,ha colto il malessere espresso da molte associazioni di volontariato, decidendo di fare qualcosa per sostenerle nel trovare risposte utili a comprenderne le cause e a sensibilizzare la comunità. Lo racconta Giuliano Bruni, Presidente Unipop Pistoia: "Non siamo nuovi a rivolgere attenzione a temi importanti nel sociale, essendo fra i nostri obiettivi anche l’educare e prenderci cura della cultura per gli adulti. Non a caso con noi ha sede anche la locale sezione della Associazione Nazionale Sociologi. Abbiamo perciò scelto di realizzare un progetto per conoscere più da vicino il territorio, proprio nella prospettiva di comprendere le criticità che il mondo del volontariato, in vario modo e a vario titolo, sta vivendo. Al momento stiamo ultimando il questionario da sottoporre ai cittadini, che – in ...