L’ultima freccia d’argento di Hamilton | così Mercedes vuole tornare in vetta

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 14 febbraio 2024 – E furono di nuovo Freccetorna al classico nello svelarevettura del sette volte campione del mondo Lewis, che dal prossimo anno vestirà clamorosamente i colori Ferrari. Svelata la Ferrari SF-24: ecco le prime foto e i dettagli della nuova monoposto Con la ‘W15’ il marchio anglo-tedescoriscoprirsi campione in Formula 1 dopo due anni deludenti, con un'unica vittoria, quella di George Russell in Brasile nel 2022. Per cercare di spezzare il dominio Red Bull serviva una svolta completa. La livrea E la svolta parte proprio dal colore, il tipico argento, recuperato sul muso e sull'abitacolo, che si abbina ad una pennellata di rosso ed al verde acqua dello sponsor Petronas, mentre rimane nero il resto della vettura, per risparmiare peso. ...