(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L'Ucraina, nonostante le sfide sul fronte terrestre, ha inflitto colpi significativi nel Mar. Un drone marittimo ha centrato lada sbarcoKunikov, causando danni gravi e possibilmente il suo affondamento. Gli ucraini hanno utilizzato con successo battelli, forse i Magura 5v, per avvicinarsi allaevitando il fuoco difensivo. Le perdite russe includono sei o sette navi logistiche come la Kunikov, oltre all'ammiraglia Moskva. Questi successi sono attribuiti a un'ottima intelligence, pazienza nella ricerca del bersaglio, miglioramento continuo delle tattiche e mezzi, e agli errori del nemico. Tuttavia, la situazione critica persiste per le truppe ucraine a Avdiivka, con gli invasori che minacciano di accerchiare la zona.