Luce sui nuovi milanesi Il 14 | 7% ha origini estere | Leva per natalità e lavoro

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) "Il fenomeno migratorio non è più “l’emergenza“ di una volta: in Italia, al primo gennaio 2023, ci sono 5 milioni e 775 mila persone straniere e 214mila persone nel 2022 hanno ottenuto la cittadinanza italiana. In un momento critico dal punto di vista della demografia, la componente straniera ha un ruolo importante anche se non risolutivo": così Gian Carlo Blangiardo, presidente di Fondazione Ismu, inquadra la sfida, commentando l’ultimo “Rapporto sulle migrazioni 2023“, elaborato da Fondazione Ismu su dati Istat, il 29esimo. Se la crescita del fenomeno migratorio "è intervenuta a fare da razzo, per spingere in alto la popolazione residente, che affidata agli italiani sarebbe diminuita già negli anni ’90", è stata in questi anni anche "un paracadute": "Nel 2023 confermeremo il record di dedi sempre". Non solo. "Sarà unafondamentale ...