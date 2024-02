Lucchese-Torres oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ecco la, l’, latv e lodi, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa vogliono conquistare una bella vittoria davanti ai loro tifosi, in modo tale da allontanarsi dalle zone più pericolose della classifica. La compagine sarda, dal suo canto, deve ritrovare un po’ di continuità di risultati dopo un periodo un po’ complicato. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 14 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Risultati, classifica e il programma di marzo e aprile. Due mesi tra gare serali e big match Ieri: Pontedera-Pineto 2-3, Recanatese-Rimini 1-4, Pescara-Spal 1-2, Cesena-Arezzo 1-0. Oggi: ore 18.30 Olbia-Virtus Entella, Lucchese-Torres, Juventus Next Gen-Sestri Levante. Ore 20.45: Vis ...

Gorgone non si fida delle apparenze: "Massima attenzione alla Torres" Serie C, Lucchese. Il tecnico parla della formazione sarda: "E’ in fase calante, ma solo nei risultati, non nelle prestazioni" ...

Lucchese – Torres: diretta live e risultato in tempo reale La partita Lucchese - Torres di Mercoledì 14 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 26ma giornata di Serie C, Girone B ...