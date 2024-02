Lucchese | passo falso interno Al Porta Elisa vince la Torres

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Lucca, 14 febbraio 2024 – Lanon fa il regalo ai suoi tifosi nel giorno di San Valentino ed esce sconfitta dal confronto casalingo contro la. Un match che si decide tutto nei primi dieci minuti. La formazione di casa prova subito al 1’ a sbloccare il match, ma Disanto non inquadra la. Sale in cattedra la squadra sarda che al 5’ passa in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Mastinu, la palla arriva a Masala, che al volo batte Coletta. La, padrona del campo raddoppia all’8’ questa volta con Mastinu, che complice una corta respinta di testa di Tiritiello, batte per la seconda volta nel giro di tre minuti Coletta. La reazione dellanon c’è ed i sardi gestiscono la partita. Al 20’ errore di Tiritiello, che nello spazzare via la palla serve Mastinu, che ...