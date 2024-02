Lotta | Europei Bucarest 2024 | Rinaldi out in semifinale nei -76 kg | domani si giocherà il bronzo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Chances di medaglia ancora aperte per Enricaai Campionatidi. Nella categoria fino ai 76 kg l’azzurra – giàeuropeo nel 2022 – quest’oggi ha sconfitto la polacca Daniela Tachuk all’esordio, poi ai quarti la beniamina di casa Catalina Axente, prima di arrendersi inall’ucraina Anastasiia Shustova con lo score di 3-0.sera avrà quindi l’opportunità di giocarsi un posto sul podio continentale. Nulla da fare invece per le altre due azzurre impegnate in questa terza giornata di gare. Emanuela Liuzzi è stata eliminata ai quarti dei 50kg dalla bulgara Selishka dopo aver sconfitto la lituana Dilyte, mentre Laura Godino nei 68 kg si era arresa al debutto al cospetto della russa Khanum Velieva., ...

