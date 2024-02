Lombardia | Comazzi | ' in piena attività cantiere per area di laminazione di Senago'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Milano, 14 feb. (Adnkronos) - Ildi AiPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) per la realizzazione dell'dinel territorio diè in. L'ultimazione delle due vasche è prevista per i prossimi mesi, tra settembre e ottobre 2024. L'opera è parte integrante dell'assetto generale di progetto del torrente Seveso e fondamentale per la salvaguardia della città di Milano. Permetterà di invasare un volume di circa 900.000 m3, laminando le portate diprovenienti dal Canale scolmatore di Nord Ovest (Csno), che sarà così in grado di smaltire maggiori portate provenienti dal Seveso (alleggerendo quindi le criticità presenti sull'intero bacino, che comprende anche il tratto urbano della città di Milano). L'ultima modifica al progetto, oggetto di specifica variante in corso d'opera, permetterà una gestione più flessibile della vasca con possibilità di invasare anche le portate diprovenienti dai torrenti Pudiga e Garbogera. Nello specifico, il primo settore dell'invaso diè terminato, ad eccezione di piccole opere di finitura connesse al completamento di altre lavorazioni riguardanti il secondo settore (quali ad esempio la costruzione dell'argine perimetrale per collegarlo alla stazione di sollevamento). Per quanto riguarda il secondo settore sono stati già realizzati i manufatti in cemento armato di sfioro tra le due sezioni e quello di attraversamento della strada provinciale; è in fase di ultimazione la stazione di sollevamento (sono in fase di completamento i setti interni e l'impermeabilizzazione, dopo di che verrà realizzata la soletta di copertura). Contestualmente sono in corso la fornitura e posa di tutte le opere elettromeccaniche (pompe, paratoie, panconi, etc.). Infine, verrà realizzata l'opera di presa sul Csno. Sono inoltre ultimate da tempo tutte le opere di mitigazione degli effetti delsul territorio, quali la nuova bretella stradale, che garantisce una viabilità alternativa all'utilizzo della strada provinciale, e che ha permesso di non impattare significativamente sul traffico cittadino. Oltre alle finalità idrauliche dell'opera, saranno realizzate opere pubbliche a disposizione della cittadinanza, come il velodromo e il percorso pedonale, insieme a sistemazioni a verde nell'interessata dai lavori. "Si tratta -spiega Gianluca, assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regionee presidente AiPo- di un'opera che riveste un'importanza cruciale per la sicurezza idraulica della nostra Regione, in particolare per la salvaguardia della città di Milano e delle aree circostanti dalle inondazioni, un passo fondamentale per ridurre le criticità presenti, migliorando la gestione delle portate e alleggerendo il carico sul Canale scolmatore di Nord Ovest. Guardiamo al futuro con ottimismo, sapendo che oltre che a migliorare la sicurezza idraulica del territorio, questo progetto porterà anche nuove infrastrutture e spazi pubblici a disposizione della cittadinanza, come il velodromo e il percorso pedonale, insieme a nuove aree verdi".