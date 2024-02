Lombardia | Cavaliere Copagri | ‘costruttivo confronto in commissione agricoltura’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Milano, 14 feb. (Adnkronos) – “Ringraziamo il presidente dell?VIIIAgricoltura, montagna e foreste Floriano Massardi, tutti i consiglieri intervenuti e l?assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, per aver indetto l?audizione odierna in merito alle problematiche del settore agricolo. Ringraziamo in particolar modo il presidente Massardi per la sensibilità e la prontezza dimostrata ad affrontare immediatamente le tante sollecitazioni che in queste settimane sono emerse nel comparto”. Così il presidente di, Roberto, al termine dell?audizione odierna inAgricoltura.“La-spiega- ha presentato in audizione un piano di azione per lo sviluppo dell?agricoltura lombarda e italiana. Auspico che presto si possa lavorare per dare risposte concrete ai numerosi problemi che affliggono il comparto agricolo”. L'articolo CalcioWeb.