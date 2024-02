Loftus Cheek | Cudicini e l’aneddoto Conte | «Il fumo gli usciva dalla testa»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Carlo, responsabile dei calciatori in prestito del Chelsea, ha parlato a Tuttosport di RubenCarlo, responsabile dei calciatori in prestito del Chelsea, ha parlato a Tuttosport di Rubencentrocampista del Milan. Le sue dichiarazioni:– «Sicuramente è uno degli uomini in più della squadra. Non è mai facile per i calciatori inglesi che vanno all’estero riuscirsi ad imporre. La storia lo insegna, non ce ne sono tanti. Io ho avuto sempre molta fiducia che il suo abbinamento fisicità-tecnica lo avrebbe portato lontano. Il suo punto debole era di non segnare tante reti, di non mettere la sua impronta nelle gare con gol e assist, nonostante giocasse in zone del campo dove questo fosse richiesto. ...