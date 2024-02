Lo strano caso della pagnotta smanacciata al ristorante

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La cucina è condivisione, ci dicono tutti. Ormai se non fai del “food sharing” sei solo un gastrofighetto tossico, un individualista alimentare, un sociopatico, uno il cui orizzonte finisce dove termina il proprio piatto. Ordino quindi sono. Il cibo è un fattore sociale, mangiare è un atto politico e ordinare tutti insieme è un gesto di piacevole collettivismo che mi sento di incoraggiare. Da ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni. E l’ultimo boccone, se possibile, è il mio. Però la, ecco, la, mi spinge a un po’ di prudenza. Il servizio del pane da Imàgo a Roma Addio cestino sciatto Parlopagnottina che viene servita inesorabilmente a un certo punto di una cena di un pasto fine dining, non subito perché altrimenti ci si ingozza e non stiamo mica in trattoria, e che viene celebrata ...