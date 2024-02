Lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ildi Napoli, come riporta La Repubblica, non è certo di un posto agli Europei del 2032. Il dubbio è legato alle tempistiche del restyling, che dovrebbe riguardare sia l’area interna che esterna dello, seguendo i rigidissimi criteri internazionali e si concentrerebbe principalmente sull’illuminazione del terreno di gioco, parcheggi, area hospitality e gli spazi per la stampa. E’ corsa contro il tempo per lodi Fuorigrotta, che potrebbe aggiungersi agli impianti di Milano, Torino e Roma. E sulil presidente delAnche il Mattino ha fatto il punto sul. Il quotidiano napoletano ha scritto che sembra essere stato risolutivo l’ultimo incontro avvenuto tra Aurelio De Laurentiis, presidente ...