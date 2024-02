(Di mercoledì 14 febbraio 2024) , rispetto ai 154di ieri. Il rendimento del decennale italiano scende di novebase al 3,84% e quello tedesco di 5al 2,33 per cento.

Lo spread tra Btp e Bund decennali resta stabile a 154,7 punti . Il rendimento annuo del titolo italiano è fermo al 3,9% e quello tedesco al 2,36 per ... (quotidiano)

Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 151 punti , rispetto ai 154 punti di ieri. Il rendimento del decennale italiano scende di nove punti base al ... (quotidiano)

Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 151 punti Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 151 punti, rispetto ai 154 punti di ieri. Il rendimento del decennale italiano scende di nove punti base al 3,84% e quello tedesco di 5 punti al 2,33 per cent ...

Le Borse di oggi, 14 febbraio. I listini Ue tentano il rimbalzo. L’inflazione Usa gela i bond Si allontana l’ipotesi di taglio dei tassi Fed: “mangiato” il rally obbligazionario che era in atto da dicembre. Tokyo -0,7% ...

Lo spread tra Btp e Bund in avvio è stabile sotto 154 punti Lo spread tra Btp e Bund apre sotto i 154 punti. Il differenziale è abbastanza stabile rispetto alla chiusura di ieri. Anche il rendimento del decennale si conferma attorno al 3,93%.