Lo chef tornato da Londra | Diffondo la cucina filippina

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Far conoscere la tradizione culinariaa Milano. È la vision con cui Christian Sto Tomas, filippino di seconda generazione, ha deciso di aprire il suo locale, BBQ1, in zona Corvetto. "Ho avuto accesso al microcredito nel 2019, quando i ristoranti filippini non erano tantissimi, partecipando al bando del Comune di Milano che aiutava finanziariamente chi volesse aprire la propria attività in una zona da riqualificare", racconta. Il suo progetto imprenditoriale è nato quando viveva a, e alle spalle aveva già una buona esperienza nella ristorazione: "Passeggiando per Camden Town (mercato noto per lo street food, ndr), mia moglie ha detto: ma perché non apriamo qualcosa di simile con il barbecue filippino?". Detto, fatto, grazie a 25 mila euro sotto garanzia della Fondazione Welfare Ambrosiano, per l’avviamento dell’attività: attrezzature, ...