LIVE Vuelta a Andalucia 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | si prova a partire dopo l’annullamento di ieri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella secondadella, un’altra delle brevi corse a tappe spagnole dell’inizio dell’anno ciclistico.della primaa causa delle proteste degli agricoltori e della conseguente mancanza di sicurezza in corsa, con la “carovana” che sarebbe dovuta andare da Almuñécar a Cádiar, per un totale di 163 km, si, con la seconda frazione: da Vélez-Malaga ad Alcaudte, per un totale di 160 km. Se ladovesse compiersi tutta, come previsto da disegno originale, anche se l’organizzazione della ...