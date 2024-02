LIVE Vuelta a Andalucia 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | cancellata la prima frazione! Cosa è successo in Spagna

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.45 Noi vi rimandiamo in ogni caso alladi domani, in attesa di capire come si svilupperà ora l’agenda della, augurandovi un buon proseguimento di giornata con OA Sport. 13:45 BREAKING NEWS! A causa delle proteste degli agricoltori spagnoli nei pressi del percorso odierno dellae del conseguente dispiego di forze dell’ordine da parte della Guardia Civil spagnola, ladiè stata annullata per mancanza di condizioni di sicurezza. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladellaa ...

LIVE: Evenepoel verwacht nerveuze etappe, Van Aert zal niet meesprinten in Ronde van de Algarve De etappe van vandaag is een kopie van de openingsrit van 2 jaar geleden. Toen mondde het uit in een sprintersfestijn. The Wolfpack zette in die rit een geweldige sprinttrein op poten met Remco ...

LIVE Vuelta a Andalucia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: in gara anche Tiberi e Caruso CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Vuelta a Andalucia 2024, un'altra delle brevi corse a tappe spagnole dell'i ...

Vuelta a Andalucia 2024: debutto stagionale per Tiberi, Ayuso favorito La stagione 2024 del ciclismo internazionale entra sempre più a regime: da domani comincerà la 70a edizione della Vuelta a Andalucia Ruta del Sol, la storica breve corsa a tappe spagnola che avvicina ...