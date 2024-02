LIVE – Venezia-Pistoia 46-38 | Coppa Italia 2024 basket DIRETTA

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ilindi, sfida valida come quarto di finale didi. I lagunari si presentano come prima testa di serie, dopo aver chiuso in prima posizione il girone di andata, con la consapevolezza di partire come outsider nella corsa al trofeo, ma con la volontà di provare a bissare il successo del 2020. Di fronte, la neopromossa formazione di mister Brienza, che, dopo aver stupito nella prima parte di stagione, ha cominciato ilcon una sola vittoria in cinque partite. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di mercoledì 14 febbraio sul parquet dell’Inalpi Arena di Torino, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA ...

Il LIVE in diretta di Venezia-Pistoia , sfida valida come quarto di finale di Coppa Italia 2024 di basket . I lagunari si presentano come prima testa ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Venezia-Pistoia , sfida valida come quarto di finale di Coppa Italia 2024 di basket . I lagunari si presentano come prima testa ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Venezia-Pistoia , sfida valida come quarto di finale di Coppa Italia 2024 di basket . I lagunari si presentano come prima testa ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Venezia-Pistoia , sfida valida come quarto di finale di Coppa Italia 2024 di basket . I lagunari si presentano come prima testa ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Venezia-Pistoia , sfida valida come quarto di finale di Coppa Italia 2024 di basket . I lagunari si presentano come prima testa ... (sportface)

LIVE F8 LBA - Reyer Venezia vs Pistoia, diretta 3° quarto 23' | Coppa Italia 2024 La diretta testuale della partita. 1Q LIVE - C'è Varnado in campo per Pistoia. I primi due di Ogbeide dopo 1'. Bomba di Hawkins, 0-5 Pistoia al 2'. Il primo punto di Venezia è di Tucker con un libero, ...

VENEZIA | NUOVO SFOGO DI MARCATO: «ADESSO BASTA, NON MI CANDIDO ALLE EUROPEE» Antenna Tre è l’emittente oggi prima per ascolti Auditel in tutto il Triveneto e in Italia. La storica emittente del Nordest affonda le proprie radici nel lontano 1978.

LIVE F8 LBA - Reyer Venezia vs Pistoia, diretta (3-5 dopo 3') | Coppa Italia 2024 La prima giornata dei quarti di finale della Frecciarossa Final Eight 2024 prosegue con il secondo confronto in programma tra l'Umana Reyer Venezia e la Estra Pistoia, ossia le teste ...