LIVE Tuffi grandi altezze | Mondiali 2024 in DIRETTA | inizia la terza rotazione della finale femminile

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:12 Ci sono 64.60 per la sudamericana, che scivola in penultima posizione davanti alla tedesca Halbisch. E’ il momento dell’olandese Ginni van Katwijk. 09:11 Arrivano 74.80 per la nordamericana, che si riprende la vettagara issandosi a 243.70. Vantaggiocanadese che però si assottiglia sull’australiana Iffland. Si prosegue con la colombiana Maria Paula Quintero. 09:09 141.95 complessivi ed ultima piazza per la diciottenne tedesca alla sua prima esperienza internazionale. Si procede con la favorita canadese Molly Carlson. 09:07 Ancora team USA con Genevieve Sangpan. L’americana porta a casa 76.50 ed ècon abbondante distacco dalle avversaria tuffatesi in precedenza. Ora la più giovane tra le finaliste, la tedesca Maike Elena Halbisch. 09:06 ...