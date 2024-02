LIVE Tuffi grandi altezze | Mondiali 2024 in DIRETTA | Elisa Cosetti può stupire Si ricomincia alle 9 00

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:43 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta delle ultime due rotazioni deidifemminili. Gara che ripartirà9.00. Buongiorno e benvenuti nellatestuale della finale femminile deidi. A Doha (Qatar) dai 20 metri le atlete si giocheranno il podio con gli ultimi due round della competizione iniziata ieri. Finale che inizierà9.00 del mattino, conche vuole continuare a ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.05 La nostra DIRETTA LIVE di chiude momentaneamente qui, appuntamento Alle 12.00 per le prime due ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:49 27 tuffatori al via dalla piattaforma di 27 metri. Due gli italiani impegnati nella prova maschile , ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:03 Nella prima rotazione tutti i partecipanti dovranno eseguire Tuffi dal coefficiente di 2.8. INIZIA ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:45 dopo la prima rotazione Andrea Barnaba è settimo con 64.40 punti, mentre Davide Baraldi è 15° con lo ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finale femminile dei Mondiali di Tuffi dalle ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finale femminile dei Mondiali di Tuffi dalle ... (oasport)

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2024 in DIRETTA: si assegna il titolo femminile CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finale femminile dei Mondiali di tuffi dalle grandi altezze. A Doha (Qatar) dai 20 metri le atlete si ...

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2024 in DIRETTA: Elisa Cosetti è sesta dopo le prime due rotazioni. Alle 12.00 gli uomini CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.05 La nostra diretta live di chiude momentaneamente qui, appuntamento alle 12.00 per le prime due rotazioni al maschile. Un saluto da parte di OA Sport. 10 ...

LIVE – Juventus-Udinese, Allegri in conferenza stampa (DIRETTA) La conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Udinese, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.