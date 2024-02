LIVE Trento-Civitanova 2-1 | Superlega volley 2024 in DIRETTA | 10-7 Padroni di casa che provano l’allungo decisivo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-14 Primo tempo di Podrascanin, che intanto è rientrato in campo dopo una pausa di oltre un set. 14-14 Difesa dei marchigiani e contrattacco vincente di Bottolo. 14-13 MURO ANZANI! Non molla. 14-12 Sbaglia il servizio anche Rychlicki. 14-11 Che punto! Salvataggio spettacolare di Laurenzano, con Michieletto che vince poi il duello a rete con Anzani. 13-11 A metà rete la battuta di D’Heer. 13-10 Pipe perfetta sull’asse Sbertoli-Lavia. 12-10 In rete il servizio di Lavia. 12-9 Ancora un errore in ricezione di. Ne approfitta il diligente D’Heer. 11-9 Scappa via il servizio di Bottolo. 10-9 Contrattacco vincente di Yant all’incrocio delle righe. 10-8 Diagonale perfetto di Chinenyeze. 10-7 Imperfetta la ricezione di. Ne approfitta ...

LIVE Sinner-Van de Zandschulp 6-3, ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA: l’azzurro domina il primo set CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-DIMITROV DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-HIJIKATA NON PRIMA DELLE 20.30 0-30 Doppio fallo piuttosto vistoso commesso da Sinne ...

LIVE LBA - Milano batte Trento ai quarti, le parole di Galbiati e Messina Le parole dei coach al termine di EA7 Emporio Armani Milano e Dolomiti Energia Trentino, il primo quarto di finale della Frecciarossa Final Eight 2024. A vincere l'Olimpia con il risultato di 80 - 57 ...

Milano spazza via Trento e vola in semifinale | Ora Venezia-Pistoia LIVE EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 80-57 Si prende la prima semifinale di forza Milano, che spazza via Trento 80-57. Nei primi dieci minuti i meneghini vogliono subito far capire le l ...