LIVE Trento-Civitanova 1-1 | Superlega volley 2024 in DIRETTA | 12-7 Michieletto suona la carica per i padroni di casa

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-12 Mani fuori vincente di Yant. 15-11 Potentissimo l’attacco di Rychlicki. 14-11 A segno il diagonale di Yant. 14-10 In rete il servizio di Chinenyeze. 13-10 Primo tempo di Kozamernik che termina fuori. 13-9 Mani fuori a segno per Lagumdzija. 13-8 Parallela vincente di Rychlicki. 12-8 Primo tempo a segno per Chinenyeze. 12-7 Mani fuori di Lavia con il pubblico diche torna a farsi sentire. 11-7 Gran difesa di, che contrattacca in modo vincente con la pipe di. 10-7 Lavia riceve ed attacca in modo perentorio. 9-7 Si infrange sul muro avversario il contrattacco di Lavia. 9-6 Attende il momento giusto Lavia per beffare il muro a 3 avversario. 8-6 Perfetto il contrattacco di Lagumdzija. 8-5 Ottimo l’attacco di Bottolo. 8-4 Si riscatta ...

Il LIVE in diretta di Olimpia Milano-Trento , sfida valida come quarto di finale di Coppa Italia 2024 di basket . Ad affrontarsi sono due squadre che ... (sportface)

LIVE Sinner-Van de Zandschulp 6-3, ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA: l’azzurro domina il primo set CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-DIMITROV DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-HIJIKATA NON PRIMA DELLE 20.30 0-30 Doppio fallo piuttosto vistoso commesso da Sinne ...

Milano spazza via Trento e vola in semifinale | Ora Venezia-Pistoia LIVE EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 80-57 Si prende la prima semifinale di forza Milano, che spazza via Trento 80-57. Nei primi dieci minuti i meneghini vogliono subito far capire le l ...

LIVE F8 - Olimpia Milano vs Aquila Trento, diretta 4° quarto | Coppa Italia 2024 La Frecciarossa Final Eight 2024 apre i battenti a Torino presentando in tabellone, come prima gara della prima giornata di quarti di finale, il confronto tra le teste di serie numero 4 e 5 ...