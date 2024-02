LIVE Trento-Civitanova 1-0 | Superlega volley 2024 in DIRETTA | primo set vinto dai padroni di casa

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-22SET. Ci pensa Kozamernik con iltempo a cancellare i fantasmi di rimonta. 24-22 Ancora indecisione della ITAS, con Sbertoli e Kozamernik che lasciano cadere il pallone. 24-21 Out anche il servizio di Podrascanin. 24-20 Timeout che rompe il ritmo al servizio a Lagumdzija, che manda out la battuta. Arrivano 4 set point. 23-20 Sbaglia anche Sbertoli. Marchigiani che mettono pressione. Arriva il timeout di. 23-19 Problemi in ricezione per Michieletto. Bottolo firma il punto del -4. 23-18 Invasione del muro deidi. 23-17 Velocissimo iltempo di Podrascanin. 22-17 Vincente quest’attacco di Anzani. 22-16 Che punto! Azione lunghissima in cui si ...

Il LIVE in diretta di Olimpia Milano-Trento , sfida valida come quarto di finale di Coppa Italia 2024 di basket . Ad affrontarsi sono due squadre che ... (sportface)

LIVE Sinner-Van de Zandschulp 6-3, ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA: l’azzurro domina il primo set CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-DIMITROV DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-HIJIKATA NON PRIMA DELLE 20.30 0-30 Doppio fallo piuttosto vistoso commesso da Sinne ...

Milano spazza via Trento e vola in semifinale | Ora Venezia-Pistoia LIVE EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 80-57 Si prende la prima semifinale di forza Milano, che spazza via Trento 80-57. Nei primi dieci minuti i meneghini vogliono subito far capire le l ...

LIVE F8 - Olimpia Milano vs Aquila Trento, diretta 4° quarto 35' | Coppa Italia 2024 La Frecciarossa Final Eight 2024 apre i battenti a Torino presentando in tabellone, come prima gara della prima giornata di quarti di finale, il confronto tra le teste di serie numero 4 e 5 ...