LIVE Sonego-Dimitrov | ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA | giocatori in campo Serve un’impresa del torinese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-VAN DE ZANDSCHULP DALLE 19.30 LADI ARNALDI-HIJIKATA NON PRIMA DELLE 20.30 13.03insul centrale di! 13.00 Sarà dunque questo il primo confronto diretto tra i due, con vista agli ottavi di finale contro Marton Fucsovics, che ha sconfitto il connazionale Fabian Maroszan. 12.55 Esordio molto complicato contro il bulgaro, che viene dalla finale di Marsiglia persa contro Humbert. Non ci sono precedenti tra i due, curiosamente essendo insieme nel circuito da molti anni. 12.50 Monfils b. Shapovalov 7-6, 7-6. Adesso inLorenzocontro! 11.35 Sono in ...