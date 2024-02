LIVE Sollevamento pesi | Europei 2024 in DIRETTA | si parte per lo strappo nei -59 kg | Magistris a caccia della grande misura

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLIDICON MASSIDDA DALLE 19.00 16.09 Di seguito l’elenco dellecipanti al gruppo A dei -59 kg: le rumene Morosan e Cotruta, la britannica Smith, le francesi Rigaud e Tchakounte, la greca Georgopoulou, l’americana Wilkins, la finlandese Retulainen, la belga Sterckx, la bielorussa Shchapanava,ed infine lafavorita ucraina Konotop. 16.07 In questo momento lad’ingresso diè 98 kg, ma in base all’evoluzionegara e alle sensazioni dell’atleta in riscaldamento la strategia potrebbe cambiare. La primadichiarata per lo ...

LIVE Sollevamento pesi, Europei 2024 in DIRETTA: Sergio Massidda si testa in una nuova categoria CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della finale della categoria maschile -67 kg, prova valevole per gli Europei 2024 di sollevamento p ...

LIVE Sollevamento pesi, Europei 2024 in DIRETTA: Lucrezia Magistris cerca una misura olimpica CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gruppo A della categoria femminile -59 kg ai Campionati Europei 2024 di sollevamento pesi, ...

Sollevamento pesi, Italia arrivata a Sofia per gli Europei 2024: in palio anche punti per Parigi Sollevamento pesi, l'Italia è arrivata a Sofia in vista degli Europei 2024: otto azzurri al via, in palio medaglie e pass olimpici ...