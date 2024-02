LIVE Sollevamento pesi | Europei 2024 in DIRETTA | Massidda quarto nei -67 kg maschili

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) 20.38 L'armeno decide di non esagerare e si ferma qui, finisce quindi la finale A dei -67 kg. 20.37 Sahakyan non supera la seconda prova a 173 kg, l'armeno potrebbe anche chiuderla qui visto che ha l'oro in ghiaccio. 20.35 Hardal non alza 172 kg,chiuderà alle spalle del turco solamente per un chilogrammo di differenza. 20.33 Good lift per Sahakyan a 171 kg, l'armeno vola in testa alla classifica e spinge fuori dal podioche chiuderàquesta gara. 20.32 Hardal non sbaglia la seconda prova a 169 kg, il turco sopravanza...