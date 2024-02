LIVE Sollevamento pesi | Europei 2024 in DIRETTA | entra nel vivo l’esercizio di strappo | si avvicina il momento di Magistris!

Leggi tutta la notizia su oasport

16.43 Good lift per l'americana Wilkins in seconda prova a 96 kg. Le uniche tre atlete ancora senza misura (in attesa di salire in pedana per il primo tentativo) sono Sterckx, Magistris e Konotop. 16.40 Tchakounte completa la seconda alzata a 95 kg e resta in lizza per una medaglia nel concorso generale. 16.38 Subito in salita la gara della francese Tchakounte, che fallisce la prima prova dia 95 kg. Invariata per illa misura d'ingresso selezionata da Magistris, a 98 kg. 16.37 Seconda prova a buon fine per la rumena Cotruta, che passa in testa con 94 kg. 16.35 Si passa a quota 93 kg sul bilanciere: ...