LIVE Sinner-Van de Zandschulp 6-3 | 6-3 | ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA | l’altoatesino vince e convince al ritorno in campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-DIMITROV DALLE 13.00 LADI ARNALDI-HIJIKATA NON PRIMA DELLE 20.30 21.13 La nostradi-Van definisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per tutti gli approfondimenti. 21.12 Domani alle 19.30 la sfida a Gael Monfils per un posto nei quarti di finale contro Milos Raonic. 4-1 recitano i precedenti contro il francese in favore di Jannik. 21.11 Jannikha anche sperimentato qualcosa nel secondo set con il break di vantaggio, ma ha gestito alla grande tutti i momenti più importanti del match. 21.09 19nti e 18 errori gratuiti per...