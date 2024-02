LIVE Sinner-Van de Zandschulp 6-3 | 3-1 | ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA | set e break di vantaggio per l’altoatesino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-DIMITROV DALLE 13.00 LADI ARNALDI-HIJIKATA NON PRIMA DELLE 20.30 30-15 Servizio, dritto e smash per: tutto eseguito perfettamente. 15-15 Ben eseguita la palla corta da Van de, non arriva benein avanzamento. 15-0 Si continua a non giocare sulla prima dell’azzurro. 3-1. Ottimo il dritto di Van dedopo aver messo in campo la prima. 40-0 Rovescio in diagonale meraviglioso dell’olandese. 30-0 Arriva in ritardonello spostamento verso destra. 15-0 Prova ad effettuare la palla corta, ma a fatica arriva alla rete. 3-0 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-DIMITROV DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-HIJIKATA NON PRIMA DELLE ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-DIMITROV DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-HIJIKATA NON PRIMA DELLE ... (oasport)

LIVE Sinner-Van de Zandschulp 6-3, ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA: l’azzurro domina il primo set CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-DIMITROV DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-HIJIKATA NON PRIMA DELLE 20.30 0-30 Doppio fallo piuttosto vistoso commesso da Sinne ...

Jannik torna in campo dopo la vittoria dell'Australian Open. Di fronte ha l'olandese, già affrontato proprio in Australia Jannik torna in campo dopo la vittoria dell'Australian Open. Di fronte ha l'olandese, già affrontato proprio in Australia ...

Sinner-van de Zandschulp in diretta all’ATP Rotterdam: orario e dove vedere la partita di tennis in TV e streaming Sinner affronta van de Zandschulp nel primo turno del torneo ATP Rotterdam di tennis: in palio la qualificazione agli ottavi di finale contro Monfils ...