LIVE Sinner-Van de Zandschulp 0-1 | ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA | comincia il match!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-DIMITROV DALLE 13.00 LADI ARNALDI-HIJIKATA NON PRIMA DELLE 20.30 0-15 Ottima difesa di Van dedalla parte del dritto, poisbaglia l’uscita lungolinea. 1-0 Van de. Ancora un buon punto giocato dall’olandese con il dritto angolato in uscita dal servizio. 40-15 Pizzica un’altra riga il padrone di casa: sono tre gli ace consecutivi. 30-15 Due ace di fila per Van de, entrambi al centro. 15-15 Ace al centro da parte del giocatore olandese. 0-15 Subito scambio prolungato,trova profondità con il dritto e forza l’errore dell’avversario.IL ...