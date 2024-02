LIVE Sci alpino | Prova discesa Crans Montana 2024 in DIRETTA | Weidle davanti | Brignone e Pirovano nelle zone alte dopo le prime trenta

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 11.28 CHEDELLA TRANSALPINA CLEMENT! La vincitrice di una delle due discese di domenica in Coppa Europa, si supera e con il pettorale n.33 è sesta a 49 centesimi dalla testa, appena dietro a. 11.27 I pettorali delle altre italiane: 39 Sara Thaler, 48 Vicky Bernardi, 50 Roberta Melesi. Sono 55 in tutto le atlete che devono partire. 11.26 Adesso gli aggiornamenti saranno meno frequenti, ma seguiremo tutte le azzurre ancora in gara (ancora tre al cancelletto) ed eventuali inserimenti in Top-10 delle altre atlete. 11.25 Le altre italiane scese fino ad ora: 19ma Teresa Runggaldier (+1.57), molto positiva nella parte alta, così come Marta Bassino, (24ma a 2.14); infine è 25ma con un ritardo di 2.15 dalla testa Nadia Delago. 11.24 C’è un’altra ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.04 Già in pista Ester Ledecka, che ha fatto buone cose su questo pendio sia in ... (oasport)

The Terminator LIVE at Hamer Hall Experience the groundbreaking cult classic, The Terminator, on a HD screen while Brad Fiedel’s signature synthesizer-led, percussive score is performed live ...

Formula 1, Mercedes: la presentazione della W15 per il Mondiale 2024 in live streaming Leggi su Sky Sport l'articolo Formula 1, Mercedes: la presentazione della W15 per il Mondiale 2024 in live streaming ...

LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2024 in DIRETTA: Brignone e Bassino trovano una pista favorevole CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di Crans Montana (Svizzera), valevole per la Cop ...