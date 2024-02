LIVE Sci alpino | Prova discesa Crans Montana 2024 in DIRETTA | Weidle davanti | Brignone e Pirovano nelle zone alte dopo le prime discese

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 11.04 Già in pista Ester Ledecka, che ha fatto buone cose su questo pendio sia in passato sia settimana scorsa in Coppa Europa. 11.03 Lontana Ager, che è quindicesima con un ritardo di 1?65. 11.02 Ancora Austria in pista con Christina Ager. 11.01 Readler è decima a 99 centesimi da, molto bene sul tecnico l’austriaca, lascia però qualcosa di troppo nel terzo e quarto settore. 11.00 Al cancelletto l’austriaca Readler. 10.59 L’azzurra lascia sul piatto parecchi decimi nel tratto centrale prima di chiudere davvero forte. Nicol Delago è nona a 0.85, l’ultima sotto il secondo dalla vetta. 10.58 Tocca adesso a Nicol Delago, che ha 21 centesimi di ritardodue intermedi. 10.58 Quando sono scese lequindici ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00 Quarto posto per Niskanen, quinta Dahlqvist, sesta Ribom: questi i piazzamenti delle altre tre ... (oasport)

Formula 1, Mercedes: la presentazione della W15 per il Mondiale 2024 in live streaming Leggi su Sky Sport l'articolo Formula 1, Mercedes: la presentazione della W15 per il Mondiale 2024 in live streaming ...

Middle East Film & Comic Con ends on a high note Loy Pinheiro, Show Director, Middle East Film & Comic Con, said: “We are beyond proud to deliver another epic edition of MEFCC to our beloved community of engaged and dedicated fans, exhibitors and ...

Champions League Ottavi Andata: Lazio vs Bayern Monaco Diretta Streaming Prime Video Champions League Ottavi Andata: Lazio vs Bayern Monaco Diretta Streaming Prime Video , Le prime due partite della fase a eliminazione diretta della Champions Lague 2023/24 non hanno portato sorprese: ...