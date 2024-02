LIVE Sci alpino | Prova discesa Crans Montana 2024 in DIRETTA | Brignone e Pirovano pimpanti Chiude davanti la tedesca Weidle

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 11.56 Con il pettorale 52 si inserisce in 17ma posizione l’austriaca Franziska Gritsch (+1.17). 11.52 Si perde un po’ da metàin giù Melesi, che con un ultimo settore decisamente sottotono è 32ma a 2.25 da. I segnali comunque per lei non sono per nulla negativi. 11.51 Molto bene l’azzurra in alto, +0.38 il suo distacco dopo i primi due intermedi, uno dei migliori delle ultime discese. 11.50 Al cancelletto l’ultima italiana al via, Roberta Melesi. 11.49 Bernardi di inserisce in 64ma posizione a 3.02 dalla testa. Per la classe 2002 buona la parte finale, che gli fa scalare la classifica dopo un avvio complicato. 11.48 In alto la pista deve essersi veramente rallentata molto, l’azzurra ha già più di un secondo di ritardo dopo due ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.04 Già in pista Ester Ledecka, che ha fatto buone cose su questo pendio sia in ... (oasport)

The Terminator LIVE at Hamer Hall Experience the groundbreaking cult classic, The Terminator, on a HD screen while Brad Fiedel’s signature synthesizer-led, percussive score is performed live ...

Formula 1, Mercedes: la presentazione della W15 per il Mondiale 2024 in live streaming Leggi su Sky Sport l'articolo Formula 1, Mercedes: la presentazione della W15 per il Mondiale 2024 in live streaming ...

LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2024 in DIRETTA: Brignone e Bassino trovano una pista favorevole CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di Crans Montana (Svizzera), valevole per la Cop ...