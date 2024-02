LIVE – Nuoto Mondiali Doha 2024 | semifinali e finali mercoledì 14 febbraio in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Latestualedelin corsia aidi, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18. Nella quarta giornata delin corsia le speranze italiane sono riposte soprattutto in Nicolò Martinenghi, che dopo l’argento nei 100 rana cerca la medaglia anche nei 50, e in Gregorio Paltrinieri, che insieme a Luca De Tullio sarà impegnato nella finale degli 800 stile libero. L’appuntamento perè alle ore 17.00 italiane di14all’Aspire Dome di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedelle gare del ...