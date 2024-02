LIVE – Nuoto Mondiali Doha 2024 | batterie | semifinali e finali in DIRETTA mercoledì 14 febbraio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Latestualedelin corsia aidi, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18. Quarta giornata in acqua. Occhi puntati su Martinenghi, 50 rana, Razzetti, 200 misti, e Gregorio Paltrinieri, 800 stile libero. COME VEDERE GARE IN TV ITALIANI IN GARA OGGI I RISULTATI DI OGGI MEDAGLIERE AGGIORNATO RISULTATI GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO CALENDARIO COMPLETO DEI07.28 – Buongiorno amici di Sportface, a breve inizieranno ledi14. SportFace.