LIVE Nuoto | Mondiali 2024 in DIRETTA | tre medaglie per l’Italia! Argenti per Razzetti e Martinenghi | infinito Paltrinieri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAILRE DEIDI19.11: per oggi è tutto, appuntamento a domani alle 7.30 per la quinta sessione di batterie. Grazie per averci seguito e buona serata 19.10: Un oro, 4e un bronzo nelre deifinora per l’Italia che ha eguagliato dopo 4 giorni ilre di Fukuoka. Domani si può migliorare 19.07: Bene in semifinale Alessandro Miressi e Albertoche ritroveremo domani nelle finali rispettivamente dei 100 stile libero e dei 200 misti. Peccato per Frigo e Cocconcelli, usciti entrambi con il nono crono delle semifinali. Cocconcelli tra poco si giocherà il primo posto del ripescaggio con la britannica Dawson: spareggio senza ...